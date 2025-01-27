Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda toprağa gömülü PKK’lı teröristlere ait 2 jelikan bidon içerisinde iki uzun namlulu tüfek vei iki şarjör, 700 mermi, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve bir siyah el çantası ele geçirildi.
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