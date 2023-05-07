Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Mehmetçik'in, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girdiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Ele geçirilenler şöyle; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet USB harici bellek, 4 adet hafıza kartı, 1 adet ses kayıt cihazı.
İnlerini basmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2023
Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi.https://t.co/5BLaghRfzu#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/OotVadqhZD