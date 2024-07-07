Teröristlerin gasbettiği evler tuzaklardan temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasbettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskun mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor." denildi.