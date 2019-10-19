Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir." bilgisine yer verildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir."

While the withdrawal of PKK/YPG terrorists from the region in 120 hours is being closely monitored, there is no attempt to prevent them from leaving and the information concerning the roads to be used safely was transmitted to the US military authorities.https://t.co/XULqna1Tn3 pic.twitter.com/3BnH5GUdtl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2019