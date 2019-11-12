Teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn ile Tal Halaf arasında Habur Nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye EYP tuzakladığının tespit edildiği bildirildi.



Açıklamada, trafiğe kapatılan köprüdeki 6 anti-tank mayınından oluşan EYP'nin SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.