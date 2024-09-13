Terör propagandası yapan liseliye gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 16 yaşındaki lise öğrencisi B.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Terör propagandası yapan liseliye gözaltı

'da Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde lise son sınıf öğrencisi B.Y. adlı kız öğrencinin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı liseli B.Y., jandarma tarafından bugün gözaltına alındı.

Çerkezköy Kaymakamlığı da B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Gözaltındaki B.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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