Terörsüz Türkiye: 16 barodan ortak çağrı

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK silah bırakmaya başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları da bölgede olumlu bir hava yarattı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 16 baro, yaptıkları ortak açıklamada "Tarihi fırsatı hukuk ve adaletle kalıcı kılalım." mesajı verdi.



Açıklamada Meclis bünyesinde kurulacak Terörsüz Türkiye komsiyonunun bundan sonraki süreçte atacağı adımlara vurgu yapıldı.



"MECLİS VURGUSU ÖNEMLİ"



Açıklamayı değerlendiren eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren "Bu sürecin ruhuna özgü yeni yasal düzenlemeler... Yani bir şekilde geçmişle yüzleşecek ve geleceği inşaa edecek mevcut sorunu devletin ya da tarafların ortaya koyduğu perspektifte çözecek hukuki bir zemin gerekiyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına da değinen Eren "Cumhurbaşkanının en vurgulu söylemi bana göre konuşarak yeni süreci inşaa etmektir, konuşabilmek silahın şiddetin devrede olmadığı bir yöntemden bahsediyor.

Ve Meclis vurgusu komisyonun Meclis'ten olması, Meclis'in çlaışmaları yürütmesi konusunda bence çok net ve yıllardır tüm toplumun beklentisiydi." ifadelerini kullandı.



"DİYARBAKIR ORTADOĞU'NUN YATIRIM MERKEZİ OLACAK"



Diyarbakır Esnaf Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ise bütün partilere "elini taşın altına koyma" çağrısı yaptı.



Önümüzdeki dönemde gerek sanayi gerek turizm konusunda bölgede büyük bir patlama beklediğini ifade eden Ebedinoğlu şöyle devam etti:

"Yatırımlarla ilgili büyük bir beklentimiz var. Artık gençlerimiz batı illerline çalışmaya gitmeyecek. Sürecin bitmesi demek Türkiye'nin kalkınması, esnafın büyümesi demek. Diyarbakır Ortadoğu'nuın yatırım merkezi haline gelebilecek bir şehir..."