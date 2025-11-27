Terörsüz Türkiye komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ne zaman toplanacağı belli oldu.

Komisyon, 4 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Bu toplantı, komisyonda kurulan heyetin İmralı'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmenin ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak.