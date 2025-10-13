Terörsüz Türkiye komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları sürüyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta 15 Ekim Çarşamba günü toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak komisyonun toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

KOMİSYON GENÇLER VE KADINLARI DİNLEYECEK

Komisyon bu hafta gençler ve kadınları dinleyecek.

Komisyon, birinci oturumda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinleyecek.

İkinci oturumda ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuk olacak.