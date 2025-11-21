Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'ya gidecek

CHP KATILMAYACAK

CHP'nin ziyarete ilişkin kararı komisyon toplantısında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından açıklandı.

Emir ziyarete katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Ziyarete katılmayacaklarını ancak komisyonda yer almayı sürdüreceklerini kaydeden Emir, "Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken; biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri üreten partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz." diye konuştu.

Kapalı oturum kararına tepki gösteren CHP'li üyeler, toplantıdan çıkıp oylamaya da katılmadı.

KOÇYİĞİT: TARİH CESURLARI YAZACAK

Emir'in ardından sözü DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit aldı.

"Tarihi cesur insanlar yazar, sorumluluk almayanları tarih yazacak." diyen Koçyiğit, "Bu mesele siyaset üstü bir mesele, seçim meselesi değil." ifadelerini kullandı.