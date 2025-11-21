Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'ya gidecek
21.11.2025 08:24
Son Güncelleme: 21.11.2025 17:10
NTV - Haber Merkezi
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan Meclis komisyonu, İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşme kararı aldı. CHP, ziyarete katılmayacak.
Terörsüz Türkiye sürecinde gözlerin çevrildiği İmralı kararı verildi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'ndan İmralı'ya gitme kararı çıktı.
Komisyon içerisinden kurulacak bir heyet, İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek.
KARAR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA ALINDI
Komisyondaki karar nitelikli çoğunlukla alındı. Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmadı.
AK Parti, MHP ve DEM Parti “evet” oyu verirken, üç partinin toplam oyu firesiz 30 oldu.
Yeni Yol çekimser kaldı.
EMEP ve TİP, “evet” oyu kullandı.
Demokrat Parti ve DSP teklife “ret” oyu verdi.
HÜDA-PAR “evet” oyu kullandı.
İMRALI'YA NE ZAMAN GİDİLECEK?
İmralı Adası'na ziyaretin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Partiler, ziyarete hangi isimlerin katılacağını yarın Meclis Başkanlığı'na bildirecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin izin alınacak.
ZİYARETE KİMLER KATILACAK?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı ziyaretine katılacağını açıklamıştı.
DEM Parti'den ise Gülistan Koçyiğit'in heyette yer alacağı açıklandı.
Meclis'teki komisyon toplantısı kapalı oturumla gerçekleşti.
CHP KATILMAYACAK
CHP'nin ziyarete ilişkin kararı komisyon toplantısında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından açıklandı.
Emir ziyarete katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
Ziyarete katılmayacaklarını ancak komisyonda yer almayı sürdüreceklerini kaydeden Emir, "Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken; biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri üreten partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz." diye konuştu.
Kapalı oturum kararına tepki gösteren CHP'li üyeler, toplantıdan çıkıp oylamaya da katılmadı.
KOÇYİĞİT: TARİH CESURLARI YAZACAK
Emir'in ardından sözü DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit aldı.
"Tarihi cesur insanlar yazar, sorumluluk almayanları tarih yazacak." diyen Koçyiğit, "Bu mesele siyaset üstü bir mesele, seçim meselesi değil." ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli, geçen hafta partisinin grup toplantısında "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." demişti.
BAHÇELİ: GEREKİRSE BEN GİDERİM
Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.
DEM Parti de ziyaretin gerçekleşmesinden yana olduğunu açıklamıştı.
AK Parti ve CHP'de dün bu konuda toplantılar yapıldı. İki parti de kurmaylar bu konuda alacakları tavrı belirlemek için bir araya gelmişti.