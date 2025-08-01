Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü saat 11'de gerçekleştirecek.

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Terörsüz Komisyonu'nun üyeleri belli olduktan sonra 'de yapılacak toplantının da tarihi belli oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00'de üyelerle birlikte ilk toplantı yapılacak.

Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirlenecek.

TOPLANTILAR BASINA KAPALI

Basına kapalı gerçekleşecek toplantıların ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

AK Parti ve CHP üyelerini belirledi

AK Parti ve CHP üyelerini belirledi

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