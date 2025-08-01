Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun üyeleri belli olduktan sonra TBMM'de yapılacak toplantının da tarihi belli oldu.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00'de üyelerle birlikte ilk toplantı yapılacak.



Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirlenecek.

TOPLANTILAR BASINA KAPALI

Basına kapalı gerçekleşecek toplantıların ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.