Terörsüz Türkiye komisyonunun rapor mesaisi. Grup başkanvekilleri görüşecek

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonda partilerin rapor hazırlama aşaması devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dün komisyonun koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelmişti.

Grup başkanvekillerinin bir kez daha bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Görüşme pazartesi günü yapılacak.

FETİ YILDIZ: SÜRENİN UZATILMASINDA FAYDA VAR

Dün gerçekleşen görüşme sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilere önemli bir açıklama yapmıştı.

Yıldız, raporu yılbaşından sonra çerçeve metin olarak Meclis'e sunacaklarını söylemişti.

CUMARTESİ GÜNÜ DEM PARTİ-AK PARTİ GÖRÜŞMESİ VAR

Sürece ilişkin hafta sonu önemli bir görüşme daha yapılacak.

AK Parti ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir araya gelecek.

Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

DEM HEYETİ MHP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.