Terörsüz Türkiye koordinasyon toplantısı bitti. Ne konuşuldu, hangi mesajlar verildi?

Terörsüz Türkiye için bugün İçişleri Bakanlığında gerçekleşen üst düzey zirve sonra erdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş , İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” konulu güvenlik toplantısına katıldı. Kurtulmuş ve Çiftçi, 81 ilin valisi ile görüştü.

“SİLAH, BÜTÜNÜYLE DEVREDEN ÇIKACAK”

NTV Ankara muhabiri Mustafa Berber, bakanlıkta basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantıya dair notlarını aktardı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılan kritik toplantının yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktaran Mustafa Berber, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin il emniyet müdürlerine ve jandarmalara, “Silah, bütünlüğüyle devreden çıkacak. Terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek. Kamu düzenimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacak.” mesajlarıyla ortaya çıkan çerçeve yasa özünü anlattığını belirtti.

“ARTIK ENERJİMİZİ TERÖRE HARCAMAYACAĞIZ”

Çiftçi'nin, “Aziz milletimizin kardeşliği hiçbir terör örgütünün sarsamayacağı kadar köklüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, eğitime ve milletimizin refahına yönelteceğiz.” dediğini de aktaran NTV Ankara muhabiri sözlerine şunları ekledi:

“Bakan Çiftçi, toplantının terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması yönünde gerçekleştiğini söyledi. Olası dezenformasyonlara karşı da 81 il valisine koordinatörlük görevi verildi. Bunun yanı sıra il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarına sahada nasıl bir güvenlik tedbiri uygulanacağı konusunda uyarılar yapıldı.”