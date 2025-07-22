Terörsüz Türkiye süreci: Bahçeli'nin talebiyle Kardeşlik Türküsü hazırlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, sanatçı Ali Kınık'tan özel bir türkü bestelemesi istendi.
Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi.
BİRLİK VE BERABERLİĞE VURGU YAPILDI
"Kardeşlik" temalı eserin, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı belirtildi.
Türkünün, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
Türkünün sözleri şöyle:
"Birlikte örülmüş yurdun dokusu,
Doğusu, batısı, güney doğusu,
Olmasın kimsenin asla kuşkusu,
Demir mert çınarın dallarıyız biz.
Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,
Denizde ovada, yeşil bağlarda,
Türkümüz söylensin yeni çağlarda,
Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.
Böyle iyileşir her türlü yara,
81 vilayet, başkent Ankara."
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