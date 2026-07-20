Terörsüz Türkiye süreci | Çerçeve yasa ne zaman gelecek? AK Partili Usta'dan açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta; Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmesi sorulan Usta, sürecin çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

“YASAL DÜZENLEME İLE İLGİLİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"

Usta sürecin olumlu gittiğini yakın zamanda yasa teklifinin netleşeceğini belirtti. Ülkeye tehdit oluşturabilecek her unsurun bitirilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade eden Leyla Şahin Usta, "Şu anda yasal bir düzenleme ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu çalışmaya aslında çerçeve bir çalışma diyebiliriz çünkü sadece bizim getirdiğimiz birtakım teklifler, kanunlar değil. Burada bütün partilerin uzlaşısıyla birlikte bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak Numan Bey görüşmelerini devam ettiriyor. Buradan güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum. Hem ülkemizin hem de bölgemizin önünü açacak düzenlemelerin geleceğini de düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni bir terör örgütü yapılanmasının kurulmaması için birtakım düzenlemeler gerektiğini anlatan Usta, "Bu konuda DEM Parti 'nin birtakım talepleri, beklentileri var, bunların karşılanmasını arzu ediyorlar. Türkiye'nin demokratik, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve bence ortak akılla iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek diye düşünüyorum." dedi.

“GEREKİRSE MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILABİLİR”

Usta, süreçte yasal düzenlemenin TBMM tatile girmeden gelip gelmeyeceğine ilişkin, “Gelebilir ama şöyle bir alternatifimiz de olabilir yani çalışmalar devam edebilir, Meclis'imizi kapatırız, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasa da görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda. Önemli olan o uzlaşının ve iki taraflı beklentinin, her kesimin beklentisinin karşılandığı ve Türkiye'de kamuoyunun da taleplerine ve tekliflerine cevap verebilecek bir düzenlemenin geliyor olması.” ifadelerini kullandı.

“GENEL AF BEKLENTİSİNİ ÇOĞALTMAK DOĞRU DEĞİL”

Yasa teklifinin genel çerçevesinin nasıl olacağının sorulması üzerine Usta, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızla yaptığımız daha önceki toplantılarda, kendi aramızda yaptığımız istişarelerde devlete karşı işlenmiş birtakım suçlar, evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. Kişinin hukuku ve kişinin hakkı devreye giriyor. O yüzden bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bunun daha çok terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim sadece."

Usta, düzenlemede KHK'lılarla ilgili bir çalışma olmadığını da söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'teki siyasi parti gruplarını ziyaret edeceği" iddiası ile bu hafta yasal düzenlemenin taslağının görülüp görülemeyeceğinin sorulması sonrası Usta, "Bu ziyaretlerde ne çıkacak, ona göre karar verilecektir diye düşünüyorum. 'Taslak görebiliriz.' dersem yanlış olur. Bunun sonucunu tamamen ziyaretlerin neticesinde hep birlikte göreceğiz. Ben olumlu geçeceğini düşünüyorum çünkü herkesin bu konuda açıkçası net olmak gibi bir niyeti, tavrı da var." dedi.

AK Partili Usta, terörsüz Türkiye sürecinin nihayete ermesinin, İsrail'in Filistin'e yönelik işgalinin çözülmesine de katkı sağlayabileceğini belirtti.