Terörsüz Türkiye süreci: Komisyon üçüncü kez toplandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını yapıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantı saat 14.00'te başladı.

Kurtulmuş, toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

"Her şeyden evvel, uyumlu bir şekilde, sonuç almak için çabalarını ortaya koyan komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diyen Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin tarihi dönemecinde demokratikleşme ile ilgili adımların konuşulması komisyonumuzun vazifesidir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'nin komisyona üye vermeme kararını anımsatan Kurtulmuş, İYİ Parti'ye ayrılan üç üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye verildiğini kaydetti.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantıda önce gruplardan gündeme ilişkin öneriler alınacak. Komisyon başkanı Numan Kurtulmuş da kendi önerilerini üyeler ile paylaşacak.

Ayrıca milletvekilleri komisyonun dinlemesini istedikleri isimleri gündeme taşıyacak.