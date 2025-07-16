Terörsüz Türkiye süreci: Meclis'te kurulacak komisyonun görev alanı ne olacak?

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Komisyonun görev alanı belli; kalıcı bir hale gelecek şekilde silah bırakmanın, PKK terör örgütünün kendini feshetmesiyle beraber bunun doğrulanması, izlenmesi, kayıt altına alınması, güvenlik güçlerimizle yakın bir irtibatın sağlanması. Sonraki aşamada da ihtiyaç duyulması halinde gerek idari düzenlemeler gerekse de yasal düzenlemeler açısından bu komisyonumuz meclis başkanımıza önerilerde bulunacak." dedi.

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"BU HAFTA TEKRAR BİR ARAYA GELİNİR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında TBMM'de kurulacak komisyona değindiğini hatırlatan Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir görüşme yaptığını ve bu konuda önerilerini sunduğunu belirtti. Kurtulmuş'un siyasi partilerden de önerilerini beklediğini belirten Güler, "İnşallah bu hafta tekrar bir araya gelinir." diye konuştu.

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KOMİSYONDA KAÇ ÜYE OLACAK? Kurulacak komisyonun üye sayısına ilişkin Güler, "Şu anda Meclisimizde araştırma komisyonlarımızın milletvekili üye sayısı 22, en fazla milletvekili üye sayısı olan KİT Komisyonumuzun da 35. Bu üye sayısı aralığında bir komisyon olabilir. TBMM'de grubu olsun olmasın, siyasi partisi olsun olmasın bağımsız üyelerden de katkı sağlayacak şekilde bu komisyon kurulur." diye konuştu. KOMİSYONUN GÖREV ALANI NE OLACAK? Komisyonun görev alanına yönelik de açıklamalarda bulunan Güler şunları söyledi: "Bu komisyonun görev alanı belli; kalıcı bir hale gelecek şekilde silah bırakmanın, PKK terör örgütünün kendini feshetmesiyle beraber bunun doğrulanması, izlenmesi, kayıt altına alınması, güvenlik güçlerimizle yakın bir irtibatın sağlanması. Sonraki aşamada da ihtiyaç duyulması halinde gerek idari düzenlemeler gerekse de yasal düzenlemeler açısından bu komisyonumuz Meclis Başkanımıza önerilerde bulunacak. Bir süre kısıtı yok. Meclis Başkanımızın inisiyatifiyle kuruluyor. Kendi çalışma prensiplerini, kurallarını müzakereler sonucunda kendi oluşturacak."

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