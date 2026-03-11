Terörsüz Türkiye süreci | Yasal adımlar için bayramdan sonra harekete geçilmesi bekleniyor

Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor. Yasal adımlar için bayramdan sonra harekete geçilecek.

NUMAN KURTULMUŞ KOMİSYON ÜYELERİYLE İFTARDA BULUŞTU

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Toplantının ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci oldu.

İftarın ardından yapılan değerlendirmelerde siyasi parti temsilcileri söz aldı.

Konuşmacılar ortak rapor un önemine dikkat çekti ve bayramdan sonra yasal adımların atılması konusunda mutabakata varıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyon raporunda çerçevesi çizilen yasal düzenlemelere dikkat çekti.

Emir, "Özellikle komisyon raporunun 6. ve 7. bölümlerinde işaret ettiğimiz, ilkelerini, çerçevesini çizdiğimiz yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılması konusunda görüş birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük." diye konuştu.

Sürecin en kritik başlıklarından biri ise silahların bırakılması .

Bayram sonrasında yapılacak görüşmelerin ardından hazırlanacak kanun teklifi önce Meclis Adalet Komisyonu’nda ele alınacak, ardından Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak.

Teklif kapsamında Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılması planlanıyor.

Hedef ise düzenlemenin komisyondaki ortak raporda olduğu gibi geniş mutabakatla yasalaşması.