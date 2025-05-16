Terörsüz Türkiye sürecinde beş evre planlandı: Nasıl işleyecek?

İkinci evre İmralı'nın çağrısı, Dem Parti'nin ziyaretleri ve PKK 'nın fesih kararı. İçinde bulunulan silah bırakma süreci üçüncü evre olarak tanımlanıyor.

Kaynaklar, sürecin beş evreden oluştuğunu ve şu anda üçüncü evrenin içinde olunduğunu açıkladı.

Silahların teslimi için teröristlerin bulunduğu ülkelerde yani Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da ayrı mekanizmalar işletilecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik geçildi, terör örgütü kendisini feshettiğini ve silah bırakacağını açıkladı.

SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?

Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün silahları bırakması için Irak, İran, Suriye ve Türkiye sahasında o coğrafyanın yapısı ve lojistiğine göre farklı mekanizmalar oluşurulacak.

Dört ülkede 8-10 bin civarında terörist olduğu biliniyor.

Irak'ta , hükümetle yapılan görüşmeler çerçevesinde Kandil, Metina, Zap boşaltılacak, silahlar alınacak.



SURİYE'DE NE OLACAK?



Suriye'de ise Şam rejimi ile YPG arasındaki 8 maddelik anlaşmanın hayata geçirilmesi isteniyor.

Teröristlerin silah bırakmaları ve Suriye ordusuna katılmaları bekleniyor.

Kaynaklar, "Silahlı yapı olarak kalma, özerklik taleplerinin kabul edilmesinin ihtimali yok." değerlendirmesi yapıyor.

Dikkatle yürütülen süreçte Şam yönetimiyle birlikte hareket edilecek.

İran'ın da bölgedeki bu tasfiye sürecini desteklemesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’de ise 50-100 arasında PKK'lı terörist olduğu tahmin ediliyor.

Bunlar için TSK ile istihbarat birimleri koordineli bir şekilde çalışma yürütülecek.