Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve netleşiyor: Gözler şimdi cuma gününde
Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve netleşmeye başladı. Yaz boyunca terör örgütü peyderpey silahını bırakmaya devam ederken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un cuma günü bir basın toplantısıyla komisyon sürecini başlatması bekleniyor. (Haber: Özgür Akbaş)
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi parti turlarının ardından Terörsüz Türkiye sürecinin yol haritası yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
Buna göre, terör örgütünün silah bırakma süreci yaz boyunca devam edecek.
Örgüt mensupları belirlenen noktalarda peyder pey silah bırakacak.
Sahada bunlar yaşanırken, eş zamanlı bir şekilde Meclis'te kurulacak komisyon da çalışmayı sürdürecek.
KURTULMUŞ CUMA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK
Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, bu noktada perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretinin ardından, cuma günü kameraların karşısına geçerek komisyonla ilgili süreci başlatması bekleniyor.
Komisyonun, Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısı üzerinde çalışması planlanıyor.
Komisyon ayrıca, suça karışmamış terör örgütü mensuplarının topluma entegrasyonu açısından yürütülecek çalışmaları ve kriterleri de belirleyecek.
MİT'in gözetiminde yürütülen süreçte , "Fesh etme/izleme/doğrulama" yöntemi ana formül olarak ortaya konulmuş durumda.
IRA MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Öte yandan, kurmaylar, terör suçlularının topluma kazandırılmasında İngiltere ve İspanya modellerini de inceliyor.
Yapılacak yasal düzenlemeler için özellikle, IRA modeli üzerinde yoğunluklu olarak çalışılıyor.
Komisyonun tüm bu konuları ayrıntılı olarak ele alması bekleniyor.
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