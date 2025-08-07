Terörsüz Türkiye sürecinde gözler ikinci toplantıda: İYİ Parti'ye ayrılan üç üyelik ne olacak?

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak. Toplantı öncesinde, İYİ Parti için ayrılan üç üyeliğin doldurularak komisyonun 51 üyeye tamamlanması önerisi yapıldı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te yapacak.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sürece ilişkin komisyon üyelerini bilgilendirecek.

51 ÜYE FORMÜLÜ

Toplantı öncesinde CHP ve DEM Parti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a, İYİ Parti için ayrılan üç üyelik kontenjanın doldurularak komisyonun 51 üyeye tamamlanması önerisinde bulundu.

O kontenjanın AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye paylaştırılması gündemde.

AK PARTİ'DEN YENİ PROGRAM

Sürece ilişkin AK Parti de yeni bir program başlatıyor.

NTV yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Terörsüz sürecinin 80 ilde halka anlatılacağını söyledi.

Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında toplumun tüm kesimleri ile bir araya geleceğiz." dedi.

