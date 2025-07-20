Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Meclis'te: Kurtulmuş, Özel ve Bahçeli ile görüşecek
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Meclis'te kurulacak komisyonda. Artık son aşamaya gelindi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni haftada iki önemli görüşme yapacak.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyon için son aşamaya gelindi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni haftada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve ardından da kameraların karşısına geçerek süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.
Kurtulmuş'un, parti temsilcileriyle yapacağı son toplantının ardından da üyelik için resmi çağrıyı yapacağı öğrenildi.
Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması hedefleniyor.
Üye sayısının ise 35 ila 45 milletvekili olması planlanıyor. Partilere Meclis'te temsil oranına göre kontenjan ayrılacak.
AK Parti'ye 13, CHP'ye 7 üyelik düşerken, MHP, DEM ve Yeni Yol'a 3'er üyelik verilmesi bekleniyor.
Bağımsızların da 1'er üyeyle temsil edilmesi bekleniyor.
Komisyonun ismi konusunda da henüz uzlaşı yok ancak muhalefet "demokrasi" ifadesinin mutlaka komisyonun adında yer almasını istiyor.
Komisyon Meclis tatile girse de çalışmalarını sürdürecek.
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