Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Meclis'te: Kurtulmuş, Özel ve Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyon için son aşamaya gelindi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni haftada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve ardından da kameraların karşısına geçerek süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.



Kurtulmuş'un, parti temsilcileriyle yapacağı son toplantının ardından da üyelik için resmi çağrıyı yapacağı öğrenildi.



Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması hedefleniyor.

