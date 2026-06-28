Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Kısmi ya da genel af olacak mı?

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede.

DÜZENLEMEDE AF ANLAMINA GELEBİLECEK HÜKÜMLER OLMAYACAK

Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor.

DÜZENLEMENİN UYGULAMASI, SİLAH BIRAKMA ŞARTINA BAĞLANACAK

Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.

Buna göre; çerçeve yasa Meclis'ten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır" yönünde teyit kararı alması beklenecek.

Son olarak ise Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.

Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.

Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.