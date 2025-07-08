Terörsüz Türkiye sürecinde ilk silah bırakma cuma günü: Silahlar yakılarak imha edilecek
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir dönemece giriliyor. Terör örgütü üyelerinin silah bırakması için gözler cuma gününde. Silahlar Irak'ta, gruplar halinde bırakılacak. Tüm bu gelişmeler MİT koordinesinde planlandı ve titizlikle takip ediliyor.
Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreçte kritik viraj dönülüyor. Terör örgütü PKK bu hafta silah bırakmaya başlıyor.
Edinilen bilgiye göre teröristler Irak'ta farklı noktalarda, belirlenen zaman aralığı içinde ve gruplar halinde silah bırakacak. Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak.
Silah bırakanlar örgütten ayrılacak Irak'ta kalmaya devam edecek.
İlk olarak cuma günü, Süleymaniye'de 30 ila 50 arasında bir grubun silah bırakacağı ve silahların yakılacağı belirtiliyor. Silah bırakma sürecinin başladığı bu şekilde ilan edilmiş olacak.
Dem Parti tarafından siyasi partiler, KESK, DİSK, TÜRKİŞ, HAK İŞ, iş dünyası kuruşluşları, Barolar Birliği ve çok sayıda STK ve gazeteci de davet edildi. DEM Parti'nin davet ettiği partiler arasında CHP'de bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O süreçte büyük ihtimalle biz orada olamayacağız. Ama bu süreci desteklemeyeceğiz anlamına gelmez." dedi.
MİT BAŞKANI KALIN BAĞDAT'A GİDİYOR
Bu aşamalar titizlikle planlandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Kuzey Irak ziyareti kritikti. Muhataplarıyla silah bırakma sürecinin koordinasyonunu ele alan Kalın Bağdat'a da gidecek.
Irak Cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanlar, istihbarat servisi dahil 10’dan fazla isimle görüşecek. Kaynaklar silah bırakma aşamasının Ankara, Bağdat ve Erbil olarak üç ayaklı planlandığını, bu nedenle bu ziyaretin önemli olduğunu vurguluyor.
KALIN, MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'LA DA GÖRÜŞECEK
Önemli aşamalardan biri de Meclis'te kurulacak komisyon. MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyon kurulmadan önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşecek.
Komisyonun bu ay ortasına kadar kurulması, yaz boyu çalışması planlanıyor. Kaynaklar silah bırakma süreci ve toplumsal entegrasyona yoğunlaşılacağını belirtiyor.
AF YA DA CEZASIZLIK OLMAYACAK
Bu aşamada üzerinde durulan yasal düzenlemeler de var.
Terörlü mücadele ve infaz yasalarıyla kayyum düzenmelemesi ele alınabilir.
Ancak kaynaklar bir noktanın altını özellikle çiziyor. Toplumda teröristler için bir cezasızlık algısının oluşmamasına dikkat edilecek, topluma kazandırma yaklaşımı güçlendirilecek.
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