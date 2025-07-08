Terörsüz Türkiye sürecinde ilk silah bırakma cuma günü: Silahlar yakılarak imha edilecek

Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreçte kritik viraj dönülüyor. Terör örgütü PKK bu hafta silah bırakmaya başlıyor.



Edinilen bilgiye göre teröristler Irak'ta farklı noktalarda, belirlenen zaman aralığı içinde ve gruplar halinde silah bırakacak. Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak.



Silah bırakanlar örgütten ayrılacak Irak'ta kalmaya devam edecek.



İlk olarak cuma günü, Süleymaniye'de 30 ila 50 arasında bir grubun silah bırakacağı ve silahların yakılacağı belirtiliyor. Silah bırakma sürecinin başladığı bu şekilde ilan edilmiş olacak.



Dem Parti tarafından siyasi partiler, KESK, DİSK, TÜRKİŞ, HAK İŞ, iş dünyası kuruşluşları, Barolar Birliği ve çok sayıda STK ve gazeteci de davet edildi. DEM Parti'nin davet ettiği partiler arasında CHP'de bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O süreçte büyük ihtimalle biz orada olamayacağız. Ama bu süreci desteklemeyeceğiz anlamına gelmez." dedi.