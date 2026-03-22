Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftalar. Gözler süreç yasalarında

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda atılacak yasal adımların, Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni haftada siyasi parti gruplarına çağrı yapması ve tekliflerini hazırlamasını istemesi bekleniyor.

Kurtulmuş'un nisan ayı itibarıyla da siyasi parti turlarına yeniden çıkabileceği konuşuluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde nisan ayının oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Ama yasal düzenlemeler için öncelikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hazırlayacağı rapor bekleniyor.

PKK'nın silah bıraktığı teyit edilirse süreç hız kazanacak.

Yasal düzenlemeler kapsamında Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılması planlanıyor.

Hedef ise düzenlemenin komisyondaki ortak raporda olduğu gibi geniş mutabakatla yasalaşması.