Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak komisyon için yarın grup başkanvekilleriyle buluşacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım

Büyük Millet Meclisi Başkanı , yarın grup başkanvekilleriyle buluşacak.

Açıklamayı DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yaptı.

"Kurtulmuş'un bütün grup başkanvekillerine Toplumsal Barış ve Demokratikleşme Komisyonu'yla ilgili bir görüşme daveti var." diyen Koçyiğit, bu davetten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"PARLAMENTONUN DEVREYE GİRMESİ MECBURİ"

Kurtulmuş kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçte parlamentonun da devreye girmesi mecburidir. Bunun için de en kısa zamanda, parlamento yaz tatiline girmeden evvel çalışmalarımıza başlarız." demişti.

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