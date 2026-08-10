Terörsüz Türkiye yasası TBMM'de kabul edildi. Siyasilerden birlik mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından basın mensuplara açıklamalarda bulundu.

Kanunun kabul edilmesinin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır. Türkiye için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'nin her yerinde huzur ve kardeşlik hakim olacak.

Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz, hayırlı olsun. Bir Türkiye modeli inşa ediyoruz. Bu sürecin buraya getirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Türkiye'nin kendi kararlılığı içerisinde bir çalışma ortaya koyduk.

Bu başarı bir partinin değil, Türkiye'nin başarısıdır. Yasaya verilen destek daha önce görülmemiş bir şey. Bundan sonraki süreci dikkatlice takip edeceğiz."



Sosyal medyadan da paylaşım yapan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefine atılmış tarihi bir adım olarak niteledi.



Kurtulmuş paylaşımında, "Türkiye’de Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” hedefi, aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki diğer bütün uygulamalardan farklı olarak; tamamen yerli ve millî, Türkiye’nin kendi siyasi kararlılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücüyle ortaya konulan bir çabadır.



İnanıyoruz ki Gazi Meclisimizde ortaya konulan bu yüksek irade, gelecek yüzyılların Türkiye’sini inşa edecek tarihî bir başlangıcın temelini oluşturacaktır. Türkiye, Allah’ın izniyle terörün her türlü izini geride bırakarak tarihe gömecek, birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara yürüyecektir." sözlerine yer verdi.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yılmaz, “Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir. Terörsüz Türkiye hedefi, kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve ortak akılla olgunlaştırılmış, devletimizin nitelikleri, milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemişti.” paylaşımında bulundu.



DEVLET BAHÇELİ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN



Teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından basın mensupları tarafından düşünceleri sorulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK



Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunnun Meclis 'te 468 kabul oyuyla yasalaştığını hatırlatan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hâle getirecek; Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken millî birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.” dedi.



Bakan Gürlek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kanunun hayırlı olmasını diledi.



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aynı aşkla, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Mecliste kabul edilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "10 Ağustos 2014: Milletin iradesiyle yazılan bir tarih, millete adanmış bir ömür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aynı aşkla, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam ediyoruz." sözlerine yer verdi.



BAKAN GÖKTAŞ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SOMUT BİR ADIMA DÖNÜŞTÜ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle;



“Bu vesileyle Terörsüz Türkiye sadece bir hedef değil, çerçevesi yasayla çizilen somut bir adıma dönüştü. Bu tarihi adımın atılmasına güçlü iradesiyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sürecin başından itibaren kıymetli desteklerini esirgemeyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza ve milli meselemize siyaset üstü bir yaklaşımla destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak, terörün izlerini bu topraklardan silmeye devam edeceğiz. Düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”



İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HAYIRLI SONUÇLARA VESİLE OLACAĞINA İNANIYORUM



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda 468 oyla kabul edilmesinin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtirken, "Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihi adımın, Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.