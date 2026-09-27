"Terörsüz Türkiye" yürütme kurulu ikinci toplantısını yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , "Terörsüz Türkiye " süreci kapsamında kurulan ve kendisinin başkanlık ettiği yürütme kurulunun bu sabah ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuşan Yılmaz, "Buradan bir haber olarak da vermiş olayım, sabah ikinci toplantımızı yapacağız inşallah kurul olarak. Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. Dört tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi, sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü, sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul” dedi.



Toplantının sabah 09.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı olarak gerçekleştirileceği açıklandı.



"KANUNDA DA İKİ TEMEL AŞAMA VAR"

Sürecin Türkiye modeli olduğunu, üçüncü bir gözün olmadığını söylene Yılmaz, “Kanunda da iki temel aşama var, bunu da çok net ifade etmek isterim. Kendi içinde bu kanun iki aşama öngörüyor. Birinci aşama, silahların bırakılması ve örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshetmesi. Zaten bu kararı aldı örgüt biliyorsunuz, kendisi aldı. ‘Ben artık kendimi feshediyorum’ dedi. Kurucusu bir çağrı yaptı, örgüt de bu çağrıya olumlu cevap verdi, ‘Kendimi feshedeceğim’ dedi. Ama sahada bu işin gerçekleştiğini görmek gerekiyor elbette. Dolayısıyla birinci aşama bu fesih ve silahsızlanma sürecinin sahada tespit edilmesi, bunun raporlanması ve Milli Güvenlik kararıyla da bunun teyit edilmesi. Bu tespit ve teyit süreci tamamlanınca ikinci aşamaya geçiliyor. Bu bitmeden ikinci aşamaya geçilmiyor. Bu tespit ve teyit süreci şu anda devam ediyor. Sahada ilgili tüm kurumlarımızla bu süreçle ilgili çalışmalarımızı titizlikle, koordinasyon içinde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ve inşallah Allah'ın izniyle bu süreci başarıyla tamamlayacağız, buna inanıyoruz. İkinci aşamada da işte belli hukuki süreçler var, o süreçler devreye girmiş olacak” dedi.



İLK TOPLANTI GEÇTİĞİMİZ AY YAPILDI



Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ilk toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katılmıştı.



Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında, kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarının yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşüldüğü, kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esasların ele alındığı belirtildi.

Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunun oluşturulmasının karara bağlandığı belirtildi.

Türkiye'nin tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğinin altı çizildi.