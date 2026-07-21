Terörsüz Türkiye'de gözler yasal düzenlemede. Kurtulmuş'tan süreç yasası turu

Terörsüz Türkiye sürecinde “çerçeve yasa” hazırlıkları hız kazandı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turlarına başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı MHP oldu.

Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek Meclis'e geldi. Görüşme saat 12.30 sıralarında başladı ve yaklaşık 45 dakika sürdü.

BİR SONRAKİ DURAK DEM PARTİ

Kurtulmuş'un sonraki durağı DEM Parti ve ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

Meclis Başkanı yarın ise AK Parti grubunu ziyaret edecek.

TEKLİF NE ZAMAN SUNULACAK?

Teklifin 27-28 Temmuz’da Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.



Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Meclis tamamen kapanmayacak, Genel Kurul 15 Ağustos’a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen “Çerçeve Kanun” düzenlemesi Adalet Komisyonu’nda görüşülecek.



15 AĞUSTOS TARİHİ ÖNE ÇIKIYOR

Kanunun yasalaşacağı tarih ise merak konusu. NTV'nin edinilen bilgiye göre PKK ’nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor..

Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşması ile “Doğduğu gün PKK’yı feshettik” mesajının verileceği öne sürülüyor.

AK PARTİLİ USTA'DAN AÇIKLAMA



AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta , Meclis'in temmuz sonu veya ağustos başı tatile girmesinin planlandığını söyledi. Usta, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini de belirtti.



“GENEL AF BEKLENTİSİNİ ÇOĞALTMAK DOĞRU DEĞİL”

Usta, “Devlete karşı işlenmiş suçlarda evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Kişinin hukuku ve kişinin hakkı devreye giriyor. O yüzden bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bunun daha çok terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim sadece." dedi.