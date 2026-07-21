Terörsüz Türkiye'de gözler yasal düzenlemede. Süreç yasası ne zaman çıkacak?

Terörsüz Türkiye sürecinde “çerçeve yasa” hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz’da Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.



Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Meclis tamamen kapanmayacak, Genel Kurul 15 Ağustos’a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen “Çerçeve Kanun” düzenlemesi Adalet Komisyonu’nda görüşülecek.



15 AĞUSTOS TARİHİ ÖNE ÇIKIYOR

Kanunun yasalaşacağı tarih ise merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK ’nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor..

Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşması ile “Doğduğu gün PKK’yı feshettik” mesajının verileceği öne sürülüyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hızlanıyor. Kurtulmuş bugün ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle, daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş, süreç yasasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelecek.

Meclis Başkanı yarın ise AK Parti grubunu ziyaret edecek.

AK PARTİLİ USTA'DAN AÇIKLAMA



AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta , Meclis'in temmuz sonu veya ağustos başı tatile girmesinin planlandığını söyledi. Usta, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini de belirtti.



“GENEL AF BEKLENTİSİNİ ÇOĞALTMAK DOĞRU DEĞİL”

Usta, “Devlete karşı işlenmiş suçlarda evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Kişinin hukuku ve kişinin hakkı devreye giriyor. O yüzden bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bunun daha çok terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim sadece." dedi.