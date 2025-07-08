Terörsüz Türkiye'de kritik 48 saat: Öcalan'ın açıklamaları görüntülü mesajla Kandil'e ulaşacak

Bu terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın sesi ve görüntüsünün yer aldığı, kamuoyuyla paylaşılacak ilk mesaj olacak. Süreçte Erbil ve Bağdat yönetimleriyle yapılacak koordinasyon da önemli.

Bu nedenle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Kuzey Irak'ın ardından Bağdat'a giderek muhataplarıyla son durumu masaya yatıracak.



Ve bu kritik gelişmeler yaşanırken gözler cuma gününde. İlk grubun Süleymaniye kırsalında silah bırakması bekleniyor.



Silah bırakanların Irak içinde kalacağı ancak örgütteki faaliyetlerine devam etmeyeceği öğrenildi.



Silah bırakma sürecinin kesintiye uğramadan sürmesi çok önemli. Sürecin uzamasının yaratacağı riskler göz önünde bulundurulduğundan bu aşamanın 2 ila 5 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Dünyadaki benzer örnekler de inceleniyor.