Terörsüz Türkiye'de kritik 48 saat: Öcalan'ın açıklamaları görüntülü mesajla Kandil'e ulaşacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya girildi. Terör örgütü PKK, cuma günü silah bırakmaya başlıyor. İmralı'dan Kandil'e yeni çağrının yer alacağı bir görüntülü mesaj da gönderilecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adımlar art arda geliyor.
SİLAH BIRAKMA CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR
Silah bırakma aşaması 11 Temmuz Cuma günü başlayacak.
MİT BAŞKANI KALIN BAĞDAT'A GİDİYOR, İMRALI'DAN YENİ MESAJ GELECEK
Bunun öncesinde İmralı'dan Kandil'e görüntülü mesaj gidecek. Mesajda gerekli mekanizmaların kurulması ve silah bırakma sürecinin işletilmesi çağrısı olacak.
Bu terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın sesi ve görüntüsünün yer aldığı, kamuoyuyla paylaşılacak ilk mesaj olacak.
Süreçte Erbil ve Bağdat yönetimleriyle yapılacak koordinasyon da önemli.
Bu nedenle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Kuzey Irak'ın ardından Bağdat'a giderek muhataplarıyla son durumu masaya yatıracak.
Ve bu kritik gelişmeler yaşanırken gözler cuma gününde. İlk grubun Süleymaniye kırsalında silah bırakması bekleniyor.
Silah bırakanların Irak içinde kalacağı ancak örgütteki faaliyetlerine devam etmeyeceği öğrenildi.
Silah bırakma sürecinin kesintiye uğramadan sürmesi çok önemli. Sürecin uzamasının yaratacağı riskler göz önünde bulundurulduğundan bu aşamanın 2 ila 5 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Dünyadaki benzer örnekler de inceleniyor.
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