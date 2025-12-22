Terörsüz Türkiye'de ortak rapor haftası. Feti Yıldız: İlk 4 madde tartışmaya kapalı

Terörsüz Türkiye sürecinde hareketli bir hafta.

İmralı ziyaretinin ardından siyasi partiler sürece ilişkin raporlarını sundu. Şimdi gözler, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapora çevrildi.

Bugün, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerin koordinatör grup başkanvekilleri ile bir araya gelecek. Görüşmenin gündemi komisyonun süresi ve komisyonun hazırlayacağı rapor olacak.

Hazırlanacak ortak rapor, Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak. Ardından olası yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

"İLK DÖRT MADDE TARTIŞMA DIŞI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız anayasanın ilk 4 maddesi ile 42. ve 66. maddesinin tartışmaların dışında olduğunu dile getirdi.

"Bunlar temel devlet, devletin temel direkleridir, tartışılamaz." diye konuşan Yıldız, "Tartışmaya açarlarsa tarafımızdan nezaketen dinlenilir ama itibar görmez." dedi.

Komisyonun yılbaşına kadar bir rapor hazırlayabileceğine de dikkat çeken Yıldız, "Ama Meclis'e sunulması milletvekillerinin bunu değerlendirmesi kanun şekline getirmesi ocak ayı içerisinde olacaktır." dedi.