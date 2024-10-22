Terörün olmadığı Türkiye mesajı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli

Cumhur İttifakı tarafından tarihi bir fırsat penceresi açıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu. İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarının arttığı dönemde iç cepheyi güçlendirmeye çalıştıklarını anlatan Erdoğan, “85 milyona gelin, bir olalım, iri olalım, diri olalım diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili ilk açıklamasını yapan Erdoğan, “Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Rabbimiz bu ülkeye ve bu millete yaptığı kötülüklerin hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’yle mücadelenin teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrasında da kararlılıkla süreceğini söyledi. YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yenidoğan çetesi soruşturmasına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim.” dedi. Erdoğan, “Bir avuç haysiyetsiz sebebiyle 1,5 milyon insanımızın çalıştığı sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz.” uyarısında da bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



Güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik. Gece yarıları millete karşı bildiri yayınladılar, buruşturduk ve çöpe attık. Gezi olaylarında sokak terörüyle darbe yapmaya kalktılar, demokrasimize sahip çıktık. 7 Şubat MİT krizi ile ardından 17-25 Aralık ile seçilmiş hükümete operasyon çektiler. Hiçbirine teslim olmadık.15 Temmuz gecesi namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ’cü alçaklara aziz milletimizle sırt sıra vererek hadlerini bildirdik.

Tankların arasından sıvışıp kaçan korkaklar, milletin direnişini keyif kahvelerini yudumlayarak televizyon ekranlarından izlerken biz darbecilere meydanları dar ettik. Kaderin üstünde bir kader vardır dedik. Darbecilerin hainlerin gözünü kan bürümüş haysiyet fukaralarını bozguna uğrattık. Milletimizin çizdiği rotadan bir an olsun sapmadık.

Zorlu mücadele boyunca kendimiz bedel ödesek dahi millete ve memlekete bedel ödettirmedik. Teröristler tarafından daha ömrünün baharındayken kalleşçe şehit edilen gençlerimiz oldu. FETÖ’cülerin kurşunlarıyla toprağa düşen dostlarımız, henüz 17 yaşında şehadet şerbeti içen evlatlarımız oldu. Her ölüm gibi bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de vefatları erken ve zamansızdı. Yüreklerimize kor bir ateş saldı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN ÖLÜMÜ

Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Rabbimiz bu ülkeye ve bu millete yaptığı kötülüklerin hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır.

Biz de devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Devletimizin tüm kurumlarının nefesi FETÖ’cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız. Şehit olan bütün kahramanları rahmetle yadediyor, ruhları şad olsun diyorum.

AK PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ

Biliyorsunuz 12 Ekim itibariyle 8’inci Olağan Kongre sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Kongrelerimizi bir bayram havasında başarıyla tamamladık. Yeni seçilen ve görevlerine devam eden kardeşlerimi tebrik ediyorum.

AK Parti çatısı altında bencilliğe yer yoktur. Bu kadronun hamurunda biz vardır. Bu kadronun kalbinde koltuk, makam, rütbe hırsı değil, millete hizmet etme aşkı vardır. Vazife almak elbette önemlidir ama aslolan gönüllü olmaktır. AK Parti bir gönül hareketi olarak doğmuştur. Fitne, nifak için AK Parti’nin sağlam, sarsılmaz ve yıkılmaz kalesinde gedik açmak için pusuda bekleyenleri sevindirmeyeceğiz.

Dün MKYK toplantımızda da söyledim; partimiz ne kadar güçlüyse Türkiye de emin ellerdedir. AK Parti’nin sendelemesinin bekleyen şer odaklarının olduğunu biliyoruz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Parti ve ittifak olarak son bir yılda üst üste yaşanan seçimler sebebiyle gerilen siyasi atmosferi dağıtmaya yönelik adımlar atıyoruz.

"85 MİLYONA BİR OLALIM DİYORUZ"



Sandığın ufukta görülmediği 3,5 yıllık süreyi ülkemiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürme çabasındayız. Bölgemiz sancılı bir dönemden geçerken, İsrail’in Gazze’de yaktığı ve Lübnan’a taşıdığı yangın sınırlarımıza yaklaşırken iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. 85 milyona gelin, bir olalım, iri olalım, diri olalım diyoruz.

Türkiye ortak paydasında 85 milyon olarak bir araya gelebilelim istiyoruz. Milletimizin arasına nefret tohumları saçanların şaibeli bir kurultay süreciyle de olsa bir köşeye atılması Türkiye’nin birlik ve dirliği noktasında değerli bir kazanımdır.

Eski Türkiye’nin kifayetsiz, muhteris siyasetçilerin bu ilklimi zehirlemesine müsade etmemeliyiz. Gerilim ve sokak siyaseti sadece buna tevessül edenlere değil, tüm millete kaybettirecektir. Hiçkimsenin ülkemizin yükünü daha da ağırlaştırmaya hakkı olamaz. Türkiye’ye kaybettirecek bir denklemin içine girenleri bu millet affetmez.