Ters dönen otomobilde baba ve 2 çocuğu yaralandı
25.11.2025 02:58
IHA
İHA
Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak ters dönen otomobilde baba ve 2 çocuğu yaralandı.
Şanlıurfa'da Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan baba ve 2 çocuğu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.