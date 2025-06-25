Ters yön faciası! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi yönüne gitmekte olan B.K. yönetimindeki 34 EZD 765 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girerek, karşı yönden gelen İ.K. idaresindeki 58 AEV 866 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sivas 'ta ters yöne giren minibüs ile bir otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İ.K. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilde bulunan Mehmet Kaya'nın ise sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü B.K.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.