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Ters yönde araç kullanan sürücülere ceza yağdı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, trafikte ters şeritten ilerleyen 7 sürücüye toplam 64 bin 869 lira idari para cezası kesildi.

Ters yönde araç kullanan sürücülere ceza yağdı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde ters yönden ilerleyen 7 aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Araçların plakalarından yola çıkan ekipler, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüleri gözaltına aldı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 64 bin 869 lira idari para cezası uygulandı.

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