Ters yönde giden otomobil, TIR’la çarpıştı: 1 ölü
Nevşehir’de ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobil, TIR’la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fatih B. yaşamını yitirdi.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde, ters yönde ilerlediği öne sürülen Fatih B. idaresindeki 50 BE 050 plakalı otomobil, Turban Kavşağı yakınlarında M.Y. yönetimindeki 35 DD 3406 plakalı TIR’la çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Fatih B.’nin cenazesi, incelemenin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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