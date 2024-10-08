Ters yönde giden otomobil, TIR’la çarpıştı: 1 ölü

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Sürücü Fatih B.’nin cenazesi, incelemenin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.