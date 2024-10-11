Ters yönde ilerleyen otomobillere 7 bin 879 lira ceza

Basında ve sosyal medyada Karabük-Safranbolu kara yolu Namal Kavşağı'nda ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü ile ilgili olarak yayınlanan görüntüler, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi.



Çalışma sonucu otomobil tespit edilerek plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.



100. Yıl Mahallesi 1010 No'lu Cadde'de de aracı ile tehlikeli yük taşıyarak kendisini ve diğer araç sürücülerini tehlikeye düşüren araç sürücüsüyle ilgili olarak yayınlanan görüntüler ekiplerce incelendi.



Otomobil tespit edilerek plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1440 lira idari para cezası kesildi.

