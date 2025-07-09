Ters yönde minibüse çarpıp alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da ters yönde ilerleyen otomobil minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, minibüs şoförü yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde ters yöne giren otomobil felakete yol açtı.
Kaza, gece yarısı Sincan Temelli yolunda meydana geldi.
İddiaya göre, ters yönde ilerleyen S.G. idaresindeki otomobil, N.Ş.'nin kullandığı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki yangın çevredekilerin müdahalesi ile söndürülürken, sağlık ekipleri otomobil sürücüsü S.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Minibüs şoförü N.Ş. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
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