Ters yönden çıkan otomobile çarpmamak için kaza yaptı: O anlar kamerada

Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Emre 1. Sokak’tan ters yönde seyrederek Mehmet Ağa Sokağa dönüş yapan bir otomobile çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan Y.S., direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Şiddetli yağışın da etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Y.S. yaralandı. Yaralı kurye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.