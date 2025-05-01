Ters yönden gelen araç kazaya neden oldu
Ters yöne giren aracın başka bir otomobille çarpıştığı kazada, ikisi çocuk beş kişi yaralandı.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde ters yönden giden bir araç, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
BEŞ KİŞİ YARALANDI
Kazada, ikisi çocuk beş kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Ankara
- Otomobil