Ters yönden gelen araç kazaya neden oldu

Ters yöne giren aracın başka bir otomobille çarpıştığı kazada, ikisi çocuk beş kişi yaralandı.

Ters yönden gelen araç kazaya neden oldu

’nın Keçiören ilçesinde ters yönden giden bir araç, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

BEŞ KİŞİ YARALANDI

Kazada, ikisi çocuk beş kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...