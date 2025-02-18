Ters yönden giden servise ceza
İstanbul Beylikdüzü'nde ters yönde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokan servis minibüsü şoförüne 9 bin 267 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Beylikdüzü'nde caddede ters yönde ilerleyen servis minibüsü şoförü hakkıında işlem başlattı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından servis minibüsü şoförünün kimliği tespit edildi.
Polis ekipleri sürücü S.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi" maddesi gereğince 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.
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