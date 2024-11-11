Ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Beylikdüzü’nde ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücüye 8 bin 635 TL ceza kesildi.

Ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Beylikdüzü ilçesi Yavuz Sultan Belim Bulvarı üzerinde 8 Kasım günü ters yönde ilerleyen sürücü, ambulansa yol vermedi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen araç sürücüsü M.A. yakalandı.

Sürücüye “geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek" ve "araçların ters yönde sürülmesi" maddelerinden toplamda 8 bin 635 TL ceza kesildi. M.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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