Ters yönde seyreden motosiklet sürücüsü polisi ezdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ters yönde seyreden motosiklet sürücüsü, uygulama sırasında kendisini durdurmak isteyen trafik polisini ezdi.

Ters yönde seyreden motosiklet sürücüsü polisi ezdi

Trafik Tescil Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yücel K., ters yönden gelen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü R.Y.'yi durdurmak istedi. Sürücü R.Y., polisi fark edince motosikletiyle hızlanarak üzerine sürdü. memuru, motosikletin çarpmasıyla birlikte yere düşerek savruldu. Bunun üzerine sürücü R.Y. de kazanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybederek polis memurunun üzerine düştü.

Ekip arkadaşlarının yardımına koştuğu Yücel K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Yücel K.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsü R.Y. ise ifadesi alınmak üzere merkez karakoluna götürüldü.

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