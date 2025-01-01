Ters yöne giren araç dehşet saçtı: Bir kişi öldü

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Derince geçişinde ters yönde ilerlediği iddia edilen Alkan Dönerkaya idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen B.E. hakimiyetindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yaralanırken, Alkan Dönerkaya araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dönerkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.