Ters yöne giren motosikletliye baltalı tehdit

İstanbul Arnavutköy'de ters yöne giren motosikletliye sadıran esnaf, bir süre sonra elindeki baltayla 'keserim seni' diyerek tehditler savurdu.
Olay, 4 Aralık Pazar günü Hadımköy Ayasofya Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre ters yöne giren motosiklet sürücüsü ile çevredeki esnaf arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, esnafın saldırısıyla yere düştü.
''KESERİM SENİ''
Bir süre sonra esnaf, eline aldığı baltayla 'keserim seni' diyerek tehditler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı.