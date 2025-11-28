Ters yöne giren otobüs kazaya neden oldu: 3 yaralı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışırken ters yöne giren otobüs kazaya neden oldu.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda ters yöndeki otobüs karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Otobüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Sıkıştığı araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılıp hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.