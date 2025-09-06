Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu: 1'i ağır 4 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Antakya istikametine seyir halinde olan A.G. yönetimindeki otomobil, ters yönden gelen M.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan M.Ç., A.G., A.G. ve M.G.'yi yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.

İtfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.