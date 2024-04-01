Ters yöne giren sürücü kazaya neden oldu

Bilecik’te ters yönde giden araç, geri manevra yaparken kazaya neden oldu.



Alınan bilgilere göre; Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeyken Dedeoğlu Caddesi’ne ters yönden giren 11 ABP 784 plakalı hafif ticari araç sürücü Bayram Ç. geri geri manevra yaparak, yola girmek istedi.



Bayram Ç., bu esnada aracın geçmesini bekleyen motosiklet sürücüsü Mahir Önem Dost’un ayağına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.