Ters yöne giren sürücüden pes dedirten sözler

Adana'da ters yöne giren otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne tepkisiyle pes dedirtti.

Olay, Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 01 BLV 27 plakalı otomobiliyle caddeye ters yönden giren bir otomobil, motosiklet ile karşı karşıya geldi.

"CANINDAN OLMA BEKLE"

Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin?" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim." dediği duyuldu.

Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.